Как я экономлю время и деньги вместе с Маадней Манией
Последнее время я подсела на блоги и паблики в Интернете, посвященные оптимизации расходов, стала вести учет всем своим тратам и планировать бюджет. Я своими глазами увидела, как утекают из кошелька деньги на незапланированные покупки – ланчи на работе, подарочную бутылку вина, купленную втридорога прямо перед походом в гости, перекусы шаурмой и фалафелем в конце рабочего дня. И, главное, все это покупаешь с чувством вины - вредное не только для кошелька, но и для здоровья.
Когда я последовала совету одного блогера делать закупку продуктов раз в неделю и планировать меню на неделю, статья моих расходов на еду значительно снизилась и чувство вины прошло. Тогда же я нашла удобный инструмент для воплощения своих новых знаний в жизнь. Магазин «Маадней Мания», в который я и раньше с удовольствием, но бессистемно ходила, регулярно выкладывает на свою страницу в Фейсбуке и на сайт все свои скидки. Я же просто выписываю из флаера все наиболее выгодные и привлекательные для меня акции, и иду в «Манию» со списком.
На следующую неделю он выглядит так.
Завтраки:
Паризер «Русский» 3.90 шек/ 100 гр.
Сардельки «Франкфуртер» телячьи 3.10 шек/ 100 гр.
Сардельки копченые «Винер копченый» 2.20 шек/ 100 гр.
Сыр «Гауда»/ «Маасдам» (Голландия) 5.50 шек/ 100 гр.
На завтрак я обычно делаю яичницу с колбасой или сосисками или тосты со сливочным маслом и сыром. На неделю мне хватит батона паризера (грамм 600), полкило сарделек и сосисок и 400 гр. моего любимого «Маасдама». Итого, мои завтраки на неделю без учета стоимости яиц и хлеба обойдутся мне в 58.20 шек. или 8.30 шек. каждый завтрак.
Полуфабрикаты, консервы, готовые блюда:
Холодец из телячьих ног или курицы 19.90 шек/ 400 гр.
Пельмени сибирские Мания 14.90 шек/800 гр.
Вареники с картошкой Мания 9.90 шек/800 гр.
Вареники Laska в ассортименте 14.90/900 гр.
Тушеная говядина или гусятина 14.90 шек/400 гр.
Сиг холодного копчения 5.90 шек/100 гр.
Скумбрия холодного копчения 4.40 шек/100 гр.
Это моя «страховка» от уличной еды. Если я не успела заранее приготовить обед, который я возьму с собой на работу, у меня всегда найдутся 10 минут перед сном или с утра, чтобы отварить пельмени или вареники, которые все равно будут вкуснее и приятней для желудка, чем любая уличная еда. Все пельмени и вареники из «Мании» очень вкусные, с большим выбором начинок. Я обожаю Laska, те, что с капустой!
Тушенка – необходимая в доме вещь. Всегда можно отварить гречку, бухнуть туда банку тушенки – и вот у тебя есть полноценный обед, даже если не было никакого настроения готовить. То же самое с копченой рыбкой. Берешь несколько картофелин, протыкаешь вилкой и готовишь в микро. Режешь красиво рыбку, печеную картошку разрезаешь пополам, но не до конца, в разрез кладешь кусочек сливочного масла. Выкладываешь красиво на тарелку. Можно положить туда еще овощи или квашеную капусту, которая, кстати, в «Мании» просто превосходная. Вот тебе и быстрый, вкусный и здоровый обед.
Винегрет
Масло подсолнечное «Слобода» 17.90 шек/за 2 бутылки по 1 л.
Горошек Vita 12.90 шек/2 банки по 415 гр.
Грибы консервированные в ассортименте 14.90 шек/840 гр.
Я очень люблю винегрет. Я его готовила и с солеными огурцами, и с квашеной капустой, и с фасолью, и с яблоком, но больше всего он мне нравится с маринованными маслятами, заправленный нерафинированным подсолнечным маслом. Очень удобно, что в «Мании» можно взять сразу две бутылки масла «Слобода» – ароматного для салатов и рафинированного для жарки – всего за 17.90 шек.
Готовка в духовке
Палтус свежемороженый 59.00 шек/ 1 кг.
Окунь свежемороженый 45.00 шек/ 1 кг.
Современные духовки – лучшие помощницы в хозяйстве. Выставила нужную температуру и таймер, и забыла. Я последнее время все готовлю в духовке – и мясо, и рыбу, и курицу. Иногда сразу с гарниром – овощами. С рыбой очень вкусно сочетаются баклажаны, лук, грибы и помидоры черри. Рыбку я солю, перчу, немного сбрызгиваю лимоном, а овощи щедро посыпаю орегано. Ставлю все вместе в духовку на полчаса на 190 градусов. Иногда к рыбе отдельно готовлю рис с кокосовым маслом.
Пятничный ужин
Блины «С пылу с жару» 9.90 шек/ 360 гр.
Икра красная Lemberg 44.90/ 250 гр.
Креветки очищенные отварные 32.90 шек/ 500 гр.
Макароны «Макфа» в ассортименте 10.90 шек/ 2 упаковки по 400 гр.
Французское вино Roche Mazet 29.90/ 750 мл.
На этой неделе я планирую баловать своих гостей пастой с креветками и блинчиками с красной икрой. Я долгое время жарила блинчики сама, пока не купила первый раз в «Мании» готовые блины «С пылу с жару», и не поняла, что они ничем не хуже моих, а времени экономят вагон. Двух упаковок на одну баночку икры мне хватит.
Паста с креветками готовится очень легко и быстро. Сначала я обжариваю чеснок, потом заливаю его 15% или 25% сливками, добавляю томатную пасту, орегано, потом полкило размороженных креветок. Макароны отвариваю отдельно до состояния аль-денте и заправляю готовым соусом. Подаю с бокалом вина. Итого, мой пятничный ужин на троих с вином обойдется мне в 138.90 шек.
Сладости
Торт «Мистика» с ананасами 69.90/ 750 гр.
Торты «Брон»: «Африка» или «Сибирь» 69.90/ 800 гр.
Эклеры и профитроли Eat me 9.90 шек/ упаковка
Варенье Vita 29.90 шек/ 2 банки по 680 гр.
Конфеты с сухофруктами и орехами в шоколадной глазури Granddian 39.90 шек/ 1 кг.
Выглядит, как список сладкоежки, хотя из этого всего себе лично я оставлю только конфеты Graddian, настолько вкусные, что ими ни с кем не хочется делится. Оба торта я возьму на работу, чтобы отметить с коллегами свое возвращение из отпуска. А варенье пойдет к чаю, если ко мне вдруг внепланово заглянет кто-нибудь из подруг. На этот же случай у меня будет припасена в морозилке упаковка блинов «С пылу с жару» и чудесные эклеры с помадкой.
Крепкие напитки, вино и пиво*
Вермут Martini в ассортименте 41.90/ 750 мл.
Виски Tullamore Dew 79.90 шек/ 700 мл.
Водка Русский стандарт 59.90 шек/ 700 мл.
Настойка Спелая в ассортименте за 19.90/ 2 бутылки по 500 мл.
Вино «Кагор» (Молдавия) 24.90/ 750 мл.
Пиво «Жигули IPA» 14.90/ 2 бутылки по 450 мл.
Расходная статья человека, который часто ходит в гости и принимает гостей. С пустыми руками же не пойдешь, правда? Да и когда гостю ничего, кроме чая, предложить не можешь, тоже как-то неловко. Я давно пришла к выводу, что лучше всего закупать крепкие напитки, вино и пиво в Мании по выгодным ценам и по акциям, и всегда иметь под рукой бутылку чего-то на случай нечаянной радости или нежданных гостей. По правде, этих напитков мне хватит на месяц, а то и на все два.
Мои друзья и семья стали чаще говорить мне, что я превосходная хозяйка, а я всего лишь оптимизировала свой быт, сделав свою жизнь легче. И еще мне очень повезло, что есть такой магазин, как «Мааданей Мания», где я могу купить все необходимые мне продукты по отличным ценам в удобное мне время.
Вот, кстати, их группа в Фейсбуке, где регулярно обновляется информация по скидкам: www.facebook.com/Maadanei.Mania/