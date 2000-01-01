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Российские пранкеры разыграли звезду Джокера 30.01 16:58   MIGnews.com

Российские пранкеры разыграли звезду Джокера

Очередной "жертвой" российских пранкеров Владимира Кузнецова (Vovan) и Алексея Столярова (Lexus) стал знаменитый актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", вышедшем в 2019 году.

Они позвонили кинозвезде и представились шведской активисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте.

"Грета", роль которой исполняла знакомая пранкеров, призналась, в частности, что планирует запустить новую кампанию "Звезды спасут Землю". Это якобы должна быть коллаборация с известными людьми. В настоящий момент, как отметила псевдо-Тунберг, люди мало говорят о правах животных в сельском хозяйстве.

Вместе с Фениксом в разговоре участвовала его невеста - голливудская актриса Руни Мара. Он пообещал, что он вместе с ней окажет любую возможную помощь.

В итоге он догадался, что его разыгрывают. Это случилось после того, как "Грета" попросила его добиться ее участия в съемках сиквела "Джокера". В какой-то момент она попросила своего собеседника рассмеяться так же, как это делал его герой в фильме.

Поначалу Феникс отказался, но после уговоров, сделал это. В ответ "Свянте Тунберг" тоже попытался так рассмеяться. На это "Грета" сказала, что он плохой актер. Тут Феникс услышал на другом конце провода выстрелы.

"О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули", - заявил он. При этом никакой обиды актер не высказал, а только похвалил пранкеров за оригинальный розыгрыш.

Как рассказали потом сами пранкеры, роль папы Греты Тунберг исполнил Алексей Столяров. Видео пранка появилось в YouTube.



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