30.01 07:11 MIGnews.com

Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная

We have our Miss Universe 2016! Congratulations Miss France. #MissUniverseOnZCafe pic.twitter.com/zvvuJXBsQ8 — Zee Cafe (@ZeeCafe) January 30, 2017

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23-летняя студентка Ирис Миттенар из Франции победила на престижном конкурсе Мисс Вселенная, который в этом году проходил в Маниле.Миттенар, из Лилля на севере Франции ранее победила в конкурсе Мисс Франция.Миттенар говорила, что она будет счастлива, если окажется в тройке финалистов. Когда было объявлено, что она победила, Миттенар лишилась дара речи.Второе место в конкурсе заняла Мисс Гаити, Ракуэль Пелиссье, и на третьем -23-летняя Мисс Колумбия Андреа Товар.