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Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная 30.01 07:11   MIGnews.com

Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная

23-летняя студентка Ирис Миттенар из Франции победила на престижном конкурсе Мисс Вселенная, который в этом году проходил в Маниле.

Миттенар, из Лилля на севере Франции ранее победила в конкурсе Мисс Франция.




Миттенар говорила, что она будет счастлива, если окажется в тройке финалистов. Когда было объявлено, что она победила, Миттенар лишилась дара речи.

Второе место в конкурсе заняла Мисс Гаити, Ракуэль Пелиссье, и на третьем -23-летняя Мисс Колумбия Андреа Товар.
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