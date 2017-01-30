30.01 07:11 MIGnews.com
Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная
23-летняя студентка Ирис Миттенар из Франции победила на престижном конкурсе Мисс Вселенная, который в этом году проходил в Маниле.
Миттенар, из Лилля на севере Франции ранее победила в конкурсе Мисс Франция.
Миттенар говорила, что она будет счастлива, если окажется в тройке финалистов. Когда было объявлено, что она победила, Миттенар лишилась дара речи.
Второе место в конкурсе заняла Мисс Гаити, Ракуэль Пелиссье, и на третьем -23-летняя Мисс Колумбия Андреа Товар.
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