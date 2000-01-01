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Ученые смогли стереть плохие воспоминания лазером | Фото: Thinkstock31.01 04:02   MIGnews.com

Ученые смогли стереть плохие воспоминания лазером

Ученые из Японии нашли способ стирать плохие воспоминания с помощью лазера. Об исследовании они рассказывают в статье в журнале Science.

Исследование проводилось на мышах. Сначала команда связала в восприятии мыши боль с определенным вкусом. Каждый раз, когда мышь пила раствор сахарина, она получала инъекцию хлорида лития, вызывавшего тошноту. Потом мышь приучили к тому, что за определенным звуком следует удар тока. Слыша звук, мышь замирала. А затем ученые проигрывали тот же звук, когда мышь начинала пить сладкую воду. В результате мышь стала автоматически замирать, как только начинала пить.

Следующим этапом эксперимента стало рассоединение воспоминаний. Для этого ученые использовали оптогенетику – технику, при которой свет используется для того, чтобы активировать и деактивировать определенные области мозга. Включая и отключая с помощью лазера определенные нейроны, ученые добились того, что мышь больше не замирала, притрагиваясь к воде. Тем не менее она продолжала делать это, когда слышала звук.

Исследователи отмечают, что полученные результаты имеют значение для лечения пациентов с постравматическим расстройством: они демонстрируют возможность разорвать связь между травмирующим переживанием и триггером – событием, которое вновь и вновь заставляет это переживание всплывать в памяти.
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