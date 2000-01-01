31.01 05:30 MIGnews.com

В Москве может появиться площадь Фиделя Кастро

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Площадь в Москве, которая расположена на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц, может быть названа в честь бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает ТАСС.Сообщается, что рядом с этой площадью также находится улица Альенде, названная в честь президента Чили Сальвадор Альенде, который был другом Фиделя Кастро.А кроме того, в Хорошевском районе есть улица, названная именем президента Венесуэлы Уго Чавеса.Появление также улицы имени Кастро уже одобрили в Мосгордуме, депутаты выступили с инициативой назвать в честь команданте улицу в Северном Медведкове.Напомним, что скончался кубинский лидер 25 ноября.