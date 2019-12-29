30.12 04:40 MIGnews.com

Жена Харламова загремела в больницу

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Российская актриса Кристина Асмус, супруга резидента Сomedy Сlub попала в больницу.В своем Instagram звезда рассказала, что ее госпитализировали неделю назад с острой бактериальной инфекцией."Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — сообщила она.По словам Асмус, перед госпитализацией она сыграла в нескольких спектаклях с высокой температурой. Врачи пообещали выписать ее 30 декабря, если состояние улучшится.