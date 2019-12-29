Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Жена Харламова загремела в больницу | Фото:30.12 04:40   MIGnews.com

Жена Харламова загремела в больницу

Российская актриса Кристина Асмус, супруга резидента Сomedy Сlub попала в больницу.

В своем Instagram звезда рассказала, что ее госпитализировали неделю назад с острой бактериальной инфекцией.

"Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — сообщила она.

По словам Асмус, перед госпитализацией она сыграла в нескольких спектаклях с высокой температурой. Врачи пообещали выписать ее 30 декабря, если состояние улучшится.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит 🤷🏼‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция 🙈 Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали 😰 Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии 💊 Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск 🛌🤪 Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет 🎄 А у вас как дела? ))) #чёноешь #небосьподвипкапельницейлежишь #точнопиар #этотебезатекст #тыждокторварвар #отписка #фустрёмныймейк #подскажибрендпиджака

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:24
Обмен пленными: Зеленский оправдался за передачу беркутовцев
02:10
Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили
00:56
Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек
23:48
Емельяненко нокаутировал 120-килограммового американца
22:37
Сестра Джорджа Майкла скончалась в канун Рождества
22:08
Трамп отреагировал на резню в США через 18 часов
21:40
Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, "забыв" упомянуть евреев
21:11
Стрельба в американской церкви: есть погибшие
21:10
Израиль поддержал удар по базам Ирана: поворотный момент
20:50
Саар все же прибыл на церемонию зажжения ханукальной свечи  
20:36
После серии атак в Тель-Авиве: арест эритрейской банды 
20:08
Руководители "Рами Леви" подозреваются в незаконной слежке
19:44
Арестован напавший на лидера еврейской общины в Лондоне
19:21
В Израиле подешевеет бензин: когда и насколько
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus