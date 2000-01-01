29.12 17:49 MIGnews.com

Экс-любовник Заворотнюк пожаловался на Боярского

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Любовник звезды российского сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов рассказал историю, как его уделал известный певец Михаил Боярский.Об этом актер рассказал в социальной сети Instagram на своей странице.По словам артиста, в момент знакомства с Боярским, ему было 37 лет, и подвиги он совершал регулярно. В день знакомства они сразу принялись выяснять кто сильнее."Мы боролись, бегали стометровку по ночной улице, состязались в армрестлинге, пытались отбоксировать друг другу лицо. Миша сейчас любит отписывать эту историю словами "а слышали, как я этого щенка метелил в Твери". Но чтобы доказать мне, что он, все-таки, круче, Михаил Сергеевич прыгнул с одного балкона на другой", - рассказал актер.Он также отметил, что полицейские его забрали за участие в соревнованиях."И, действительно, я перепрыгнуть не смог, потому что в этот момент меня забрали в милицию. За участие в соревнованиях. На следующий день нашу съемочную группу выселили из этой гостиницы без права поселения во всех гостиницах Твери. Человек устроен так, что все плохое он забывает, а все хорошее помнит. Я знаком с Боярским 33 года, это больше половины моей жизни, и я очень благодарен ему, в том числе и за тот чудесный вечер, полный спортивных состязаний и сурового мужского юмора", - добавил любовник Заворотнюк.