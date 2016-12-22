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instagram.com 29.12 23:45   MIGnews.com

41-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру на пляже

Ева Лонгория продолжает свои рождественские каникулы на побережье океана. Звезда каждый день радует поклонников новыми кадрами в бикини.

Актриса демонстрирует потрясающую физическую форму, в частности идеальный пресс и подкачанные ноги. 41-летняя Ева каждый день, меняя купальники, балует своих фанатов, которые заваливают ее комплиментами.

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instagram.com
instagram.com


Стоит отметить, что Ева похудела. В последний раз, когда актрису видели на пляже, Ева показала себя не в лучшей форме. Судя по всему, после свадьбы Ева решила расслабиться и не обращала внимание на собственный вес.

Another day at the beach 🌞

Видео опубликовано Eva Longoria Baston (@evalongoria)


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