41-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру на пляже
Ева Лонгория продолжает свои рождественские каникулы на побережье океана. Звезда каждый день радует поклонников новыми кадрами в бикини.
Актриса демонстрирует потрясающую физическую форму, в частности идеальный пресс и подкачанные ноги. 41-летняя Ева каждый день, меняя купальники, балует своих фанатов, которые заваливают ее комплиментами.
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Стоит отметить, что Ева похудела. В последний раз, когда актрису видели на пляже, Ева показала себя не в лучшей форме. Судя по всему, после свадьбы Ева решила расслабиться и не обращала внимание на собственный вес.