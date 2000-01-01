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Новая интернет-загадка: `исчезнувшие ноги` девушки | Фото: Thinkstock29.12 14:51   MIGnews.com

Новая интернет-загадка: "исчезнувшие ноги" девушки

В соцсетях бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, который выложил пользователь Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых "исчезли".

На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку и заявили, что девушка является "диванным кентавром". Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается не в ногах девушки в центре дивана, а в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Были и те, кто отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.

скриншот с Reddit

Тем не менее, многие предложили, что в действительности ноги никуда не "исчезали" — дело в том, что две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, но разглядеть обе пары ног очень сложно.

В соцсетях уже не в первых раз спорят об оптических иллюзиях. В прошлом году пользователи разделились на два лагеря из-за цвета платья.
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