30.12 05:15 MIGnews.com

Названы страны с самыми трудолюбивыми людьми

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Республика Корея занимает первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Об этом сообщил телеканал KBS, который приводит данные японской независимой правительственной организации по изучению трудовой политики."По состоянию на 2014 год не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире", - отмечает телеканал.Далее в списке стран и территорий с наибольшим числом "работоголиков" следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония - 21,3% и США - 16,6%. В этой связи телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся."Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности", - отмечает KBS.В связи с этим телеканал призывает власти Южной Кореи создать новую трудовую практику, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.