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Новый год 2017 наступит позже | Фото: Thinkstock29.12 20:56   MIGnews.com

Новый год 2017 наступит позже

2016 год был високосным, и жителям Земли предстояло прожить дополнительный день, который по традиции прибавляется в февральский календарь.

Но чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые заявили о необходимости добавить в уходящий год еще одну секунду. Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60.

Как передает Quartz, такое решение приняла Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года.

Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов.
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