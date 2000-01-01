29.12 20:56 MIGnews.com

Новый год 2017 наступит позже

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2016 год был високосным, и жителям Земли предстояло прожить дополнительный день, который по традиции прибавляется в февральский календарь.Но чтобы скоординировать планетарное время с вращением планеты, ученые заявили о необходимости добавить в уходящий год еще одну секунду. Таким образом, Новый 2017 год наступит в 11:59:60.Как передает Quartz, такое решение приняла Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года.Чаще всего такие мероприятия происходят в июне и декабре високосных годов.