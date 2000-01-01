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Полисменам США разрешили носить бороды и тюрбаны | Фото: Clemens v. Vogelsang/Flickr29.12 18:49   MIGnews.com

Полисменам США разрешили носить бороды и тюрбаны

Департамент полиции Нью-Йорка разрешил носить бороды и тюрбаны тем из своих сотрудников, кому это предписывает национальная традиция или вероисповедание, передает NY Times.

При этом были оглашены и ограничения, касающиеся нововведений – тюрбаны должны быть в цвет формы – то есть синими – и с полицейским значком, а длина бороды не превышать 13 мм.

До сих пор нью-йоркским полицейским можно было носить на службе только фуражки, а длина растительности у них на лице не должна была превышать 1 миллиметр. Однако затем один из сотрудников полиции Нью-Йорка, сикх по национальности, обратился в федеральные органы с жалобой на то, что ему не позволяют приходить на работу в традиционном для его культуры виде –в головном уборе и с бородой.

Ранее в США носить бороды и тюрбаны уже разрешили сотрудникам отдельных полицейских департаментов – Вашингтона, а также калифорнийских округов Риверсайд и Колумбия. На это также согласились, в виде отдельных исключений, в армии США.
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