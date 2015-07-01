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Горячие израильские солдатки взорвали Instagam | Фото: @hotisraeliarmygirls/Instagram29.12 21:47   MIGnews.com

Смертельно красивые израильские солдатки взорвали Instagam

В интернете набирает популярность аккаунт Instagam под названием Hot Israeli Army Girls, в котором собраны фотографии военнослужащих израильской армии.

При просмотре аккаунта в голову приходит мысль о том, что израильские солдатки не только смертельно опасны для недоброжелателей, но также и смертельно красивые.

Большинство из более 2000 фотографий, собранных на странице, представляют собой коллаж из фотографий девушек в военной форме и фотографий в купальнике. Каждое фото сопровождается ссылкой на аккаунт хозяйки фото.

Число подписчиков страницы превысило 70 тысяч человек.

В Израиле женщины проходят обязательную военную службу наряду с мужчинами. Призыву подлежат девушки, достигшие 18 лет, в армии они должны провести по меньшей мере два года.
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