29.12 21:47 MIGnews.com

Смертельно красивые израильские солдатки взорвали Instagam

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 5 2015 в 11:26 PDT

Фото опубликовано Hot Israeli Army Girls (@hotisraeliarmygirls) Июл 1 2015 в 12:42 PDT

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В интернете набирает популярность аккаунт Instagam под названием Hot Israeli Army Girls, в котором собраны фотографии военнослужащих израильской армии.При просмотре аккаунта в голову приходит мысль о том, что израильские солдатки не только смертельно опасны для недоброжелателей, но также и смертельно красивые.Большинство из более 2000 фотографий, собранных на странице, представляют собой коллаж из фотографий девушек в военной форме и фотографий в купальнике. Каждое фото сопровождается ссылкой на аккаунт хозяйки фото.Число подписчиков страницы превысило 70 тысяч человек.В Израиле женщины проходят обязательную военную службу наряду с мужчинами. Призыву подлежат девушки, достигшие 18 лет, в армии они должны провести по меньшей мере два года.