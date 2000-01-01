Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr/Kou Art 29.12 12:59   MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон – самая кассовая актриса 2016 года

Журнал Forbes назвал Скарлетт Йоханссон "самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года". За этот год фильмы с участием актрисы еврейского происхождения, включая "Капитан Америка: Гражданская война" и фильм братьев Коэнов "Аве Цезарь!", совокупно собрали в мировом прокате $1,2 млрд.

Партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с $1,15 млрд. каждый. А в прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.

Ежегодный список журнала составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Самыми кассовыми актерами" могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике " Отряд самоубийц", собравшем в прокате $749 млн., и Эми Адамс, снявшаяся в "Прибытии" и "Бэтмене против Супермена", пишет BBC.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:04
Путин сообщил о договоренности по прекращении огня в Сирии
14:03
Россия сократит группировку войск в Сирии
14:01
Сохнут подвел итоги 2016 года
13:40
Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля
13:31
"Обама наложит вето на любую антиизраильскую резолюцию"
13:01
ФСБ задержала террористов ИГ, готовивших теракты в Москве
12:58
Прекращение огня в Сирии будет объявлено сегодня вечером
12:28
Комиссия назвала причину катастрофы Ту-154
12:05
Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
11:49
Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле
11:38
Германия: "вегетарианских шницелей" больше не будет
11:29
Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154
11:04
СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния
11:01
На границе с Ливаном застрелился солдат ЦАХАЛа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus