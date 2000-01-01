29.12 12:59 MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон – самая кассовая актриса 2016 года

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Журнал Forbes назвал Скарлетт Йоханссон "самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года". За этот год фильмы с участием актрисы еврейского происхождения, включая "Капитан Америка: Гражданская война" и фильм братьев Коэнов "Аве Цезарь!", совокупно собрали в мировом прокате $1,2 млрд.Партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с $1,15 млрд. каждый. А в прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.Ежегодный список журнала составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Самыми кассовыми актерами" могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике " Отряд самоубийц", собравшем в прокате $749 млн., и Эми Адамс, снявшаяся в "Прибытии" и "Бэтмене против Супермена", пишет BBC.