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Как приучить малышку ухаживать за собой | Фото:29.11 08:50   MIGnews.com

Как приучить малышку ухаживать за собой

В возрасте около 6 лет у девочки формируется личность и развивается гендерная самоидентификация. В это время малышка обращает внимание на поведение и внешний вид мамы и пытается подражать ей во всем:
примеряет мамины наряды, «терроризирует» мамину косметичку, копирует мамины манеры. Именно в этот период нужно постараться привить маленькой принцессе любовь к опрятности, научить ее ухаживать за
собой и развить чувство прекрасного. Как это сделать? Прочитаете нашу статью — узнаете!

Перво-наперво ознакомьте малышку с правилами личной гигиены: научите умываться, купаться, чистить зубки, мыть руки, ухаживать за ноготками. Покажите, как правильно пользоваться средствами по уходу за
волосами, телом и интимными зонами. Объясните важность этих процедур: от регулярного проведения зависит здоровье организма. Не забудьте упомянуть, что быть грязнулей — вовсе не к лицу юной леди.
Также научите девочку, что важно содержать в чистоте не только тело, но и одежду: нужно класть в стирку грязные вещи, чистить обувь, аккуратно складывать наряды и относиться к ним бережно.

Никогда не ругайте дочку за бьюти-эксперименты и не запрещайте их проведение. Безусловно, юной леди 6 лет вовсе не обязательно создавать полноценный макияж в стиле Карди Би или Клаудии Норвины. Однако стоит научить малышку правильному использованию косметики: расскажите об особенностях применения каждого продукта, покажите девочке техники нанесения и удаления. В общем, станьте для начинающей
модницы путеводной звездой по Вселенной эстетики, красоты и стиля!

Чтобы ребенок не использовал взрослые товары красоты, содержащие опасные компоненты, подарите принцессе набор детской косметики. В такие бьюти-боксы кладут декоративные продукты, ухаживающие
средства, всевозможные аксессуары: лаки для ногтей, блески и помады для губ, тени, духи; заколочки, резинки, расчески, зеркальца, с которыми малышка научится делать простые прически вроде хвостика или косичек, кремы для рук, шампуни, гели для душа.

Все вышеперечисленные товары:

 состоят из натуральных и безвредных компонентов: витаминов, растительных масел, пчелиного воска,

пантенола, органических пигментов;

 смываются обычной водой;

 не имеют резких отдушек, агрессивных ПАВов, гормонов, консервантов и синтетических красителей;

 прошли лабораторные исследования качества и безопасности.

Лучшие бренды детской косметики:

 Маленькая Фея;

 WINX;

 Monster High;

 Markwins;

 Honey Bunny;

 Disney;

 Totally Fashion;

 Bondibon Eva Moda;

 Barbie;

 LOL Girl Cosmetics;

 Beauty Angel.

NB! Не переусердствуйте в стремлении приучить ребенка к уходу за собой: очень легко создать в еще несформировавшимся сознании девочки стереотип, что только благодаря косметике можно сотворить красоту. В таком случае малышка по жизни будет озабочена лишь собственной внешностью, нивелируя эстетику души, ни дня не сможет обойтись без бьюти-продуктов и заработает множество комплексов. Не
забывайте проводить доверительные беседы, что декоративные средства — лишь способ подчеркнуть естественную красоту, но не более. Постарайтесь донести мысль, что культ внешнего не должен одержать верх над тем, что внутри.

Простой рассказ о необходимости гигиенических и бьюти-процедур вряд ли повлияет на юный разум: таким способом вы не научите ребенка ухаживать за собой. Другое дело, когда маленькая модница видит, как ее
любимая мама заботится о себе: делает масочки, красится, правильно питается, ухаживает за телом, с удовольствием проводит гигиенические процедуры, держит себя в форме, опрятно одевается, вкусно пахнет.
Тогда дитя осознает важность ухода и возжелает этого, вдохновившись примером дорогого человека.

Процесс можно превратить в увлекательную игру, в которой должны участвовать и мама, и дочка:

 позвольте девочке накрасить вас или предложите сделать мейк ее любимой кукле;

 помогите ребенку создать волшебный образ;

 отправьтесь вместе на шоппинг и выберите ароматный шампунь;

 оденьтесь в одинаковые наряды;

 сделайте друг другу прически или сметанно-огуречные маски;

 проведите совместное чтение детских фешн-журналов.

Как приучить малышку ухаживать за собой |

Такое развлечение:

 помогает девочке раскрыть в себе женскую энергию и познать себя;

 приучает ухаживать за собой и бережно относиться к своему телу;

 формирует чувство стиля, вкуса и меры;

 вызывает положительные эмоции;

 способствует сближению матери и дочери.


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