30.11 06:10 MIGnews.com

Венгров жестко высмеяли из-за гей-скандала с Евровидением

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над отказом Венгрии участвовать в популярном песенном конкурсе Евровидение-2020.Это произошло во время его шоу "Вечерний Ургант". Отметим, что венгры объяснили свой отказ – "чрезмерной сексуальностью" конкурса и поддержкой традиционных семейных ценностей."Почему венгры боятся гомосексуальной флотилии, если у них даже моря нет. Они думают, что по Дунаю к ним заплывет гондола, в которой сидит гей и ест гуляш? С чего бы Венгрия стала гомофобной страной. Вальс "Голубой Дунай", родина наших любимых автобуса "Икарус", в который мы всегда заходили через заднюю дверь", – сказал Ургант.По словам юмориста, он совершенно не понимает венгров из-за гомофобного отказа участвовать в Евровидении."Я не принимаю этой позиции. Это странно, и надо сказать, достаточно устаревшая позиция. Лично для меня совершенно неважно, какой ориентации человек, который поет. Главное, чтобы пьяным не выступал", – констатировал ведущий.