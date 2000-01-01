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Венгром жестко высмеяли из-за гей-скандала с Евровидением | Фото:30.11 06:10   MIGnews.com

Венгров жестко высмеяли из-за гей-скандала с Евровидением

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над отказом Венгрии участвовать в популярном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Это произошло во время его шоу "Вечерний Ургант". Отметим, что венгры объяснили свой отказ – "чрезмерной сексуальностью" конкурса и поддержкой традиционных семейных ценностей.

"Почему венгры боятся гомосексуальной флотилии, если у них даже моря нет. Они думают, что по Дунаю к ним заплывет гондола, в которой сидит гей и ест гуляш? С чего бы Венгрия стала гомофобной страной. Вальс "Голубой Дунай", родина наших любимых автобуса "Икарус", в который мы всегда заходили через заднюю дверь", – сказал Ургант.

По словам юмориста, он совершенно не понимает венгров из-за гомофобного отказа участвовать в Евровидении.

"Я не принимаю этой позиции. Это странно, и надо сказать, достаточно устаревшая позиция. Лично для меня совершенно неважно, какой ориентации человек, который поет. Главное, чтобы пьяным не выступал", – констатировал ведущий.




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