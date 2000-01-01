Тони Старк появится в новом фильме Marvel

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в новом фильме супергеройской франшизы Marvel "Черная вдова".
Пользователь с псевдонимом The Defiant Inside Me написал в своем микроблоге в Twitter о возвращении персонажа Роберта Дауни-младшего в очередном фильме Marvel и подтвердил свое утверждение скриншотом пока что не вышедшего трейлера супергеройской картины. На скриншоте в роли Тони Старка действительно изображен человек, похожий на Дауни-младшего. Об этом сообщает портал Kulturomania.
Трейлер "Черной вдовы" вероятнее всего будет опубликован в декабре уходящего года, а непосредственно релиз картины запланирован на конец апреля следующего года.