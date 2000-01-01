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Скончался 101-летний бывший премьер Японии Накасонэ 29.11 18:12   MIGnews.com

Скончался 101-летний бывший премьер Японии Накасонэ

На 102-м году жизни скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ.

"Он играл ключевую роль в поворотном для нашей страны послевоенном периоде. Я полон скорби и печали", - подчеркнул в официальном заявлении по случаю смерти Накасонэ действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает ТАСС.

Накасонэ, на протяжении почти пятидесяти лет бывший членом правящей в Японии Либерально-демократической партии, возглавлял правительство страны с 1982 по 1987 год.

Сообщается, что родившийся 27 мая 1918 года Ясухиро Накасонэ возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея Хён Сын Джону, которому в настоящее время 100 лет.


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