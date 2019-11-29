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Шоураннер опроверг информацию о закрытии `Симпсонов` 30.11 03:52   MIGnews.com

Шоураннер опроверг информацию о закрытии "Симпсонов"

Американский продюсер и шоураннер популярного мультсериала "Симпсоны" Эл Джин опроверг появившуюся информацию о завершении шоу.

"Без претензий к мистеру Эльфману, но мы готовим 32-й сезон, который должен выйти в следующем году, а также не планируем заканчивать сериал", - заявил он, имея в виду недавнее заявление о вероятном закрытии сериала, сделанное композитором "Симпсонов" Дэнни Эльфманом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Metro.

Сообщается, что Джин выступает в роли продюсера сериала с 1992 года. С 2001 года он на постоянной основе занимает должность шоураннера. Также он участвовал в создании полнометражного мультфильма "Симпсоны в кино".


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