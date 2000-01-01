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Мадонна отменила выступления из-за `невыносимой боли` | Фото:30.11 00:36   MIGnews.com

Мадонна отменила выступления из-за "невыносимой боли"

Мадонне пришлось отменить несколько выступлений в туре "приказу врачей" из-за "невыносимой боли". Певица должна была выступить в Бостоне, штат Массачусетс, 2 декабря в рамках американского тура мирового тура Madame X.

Но в своем заявлении в Instagram она сказала фанатам, что не сможет выступать по медицинским показаниям. 61-летняя артистка написала: "Пожалуйста, простите мне этот неожиданный поворот событий."

"Проведение моего шоу каждую ночь приносит мне столько радости, и отмена - это своего рода наказание для меня, но боль, в которой я сейчас нахожусь, огромна, и я должен отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы я могла вернуться сильнее и лучше, и продолжить путешествие мадам Х со всеми вами."


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