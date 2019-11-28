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Депутат позвал любимую замуж с трибуны парламента 29.11 22:03   MIGnews.com

Депутат позвал любимую замуж с трибуны парламента

Депутат ультраправой партии "Лига" Флавио Ди Муро сделал брачное предложение своей возлюбленной прямо во время заседания парламента.

Во время рассмотрения законопроекта по борьбе с последствиями землетрясений Ди Муро попросил слова.

"Слишком часто мы пренебрегаем истинными ценностями, людьми, которые нас любят, которых любим мы. Мне жаль прерывать работу палаты, но прошу понять, что для меня это особый день. Элиза, ты выйдешь за меня?" - спросил депутат, продемонстрировав своей девушке, которая присутствовала в зале заседаний, и коллегам-депутатам коробочку с кольцом.

Утвердительный ответ Элизы весь зал встретил аплодисментами, пишет NYT.

Правда спикер парламента Роберто Фико не разделил энтузиазма, который воцарился в зале.

"Депутат Ди Муро, я все понимаю, но... использование выступления для такого мне видится выглядит неуместным", - сказал он.



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