29.10 08:56 MIGnews.com

Квиз, плиз! Самая крутая интеллектуальная игра в мире!





src="https://www.facebook.com/tr?id=2574477335914214&ev=PageView&noscript=1"





/>











width='0' height='0' style='display:none'/>







Поделиться

Все по теме

Комментарии





Если сходили уже на все выставки, посмотрели все новинки кинопроката и устали от прогулок, то самое время окунуться в пучину интеллектуальных игр и познакомиться с Квиз, плиз!Квиз, плиз! - интеллектуально-развлекательная битва, которая уже два года сотрясает Израиль, а именно Иерусалим, Тель-Авив, Ришон ЛеЦион, Ашдод, Хайфу и Беэр-Шеву. Чтобы принять участие, нужно собрать команду (2-9 человек), придумать ей классное название (чтобы не стыдно было потом выходить под ним в случае выигрыша, например) и прийти в назначенное время в назначенное место.Кстати, о месте: как правило это какой-нибудь крутой бар с хорошей кухней, так что в процессе игры можно (и нужно) вкусно ужинать и запивать каждый свой правильный ответ каким-нибудь коктейлем. Неправильный ответ тоже можно. Игра заключается в соревновании с другими командами, каждая отвечает на вопросы и зарабатывает баллы. Вопросы могут быть из самых разных сфер, и кто знает, может не зря вы все-таки ходили в музыкальную школу и смотрели с детьми тот дурацкий мультик?Из-за своей теплой и в то же время щекочущей нервы атмосферы, Квиз, плиз! придется по вкусу не только любителям интеллектуальных игр по типу «Что? Где? Когда?» и «Брейн Ринга», но и всем почитателям командных квестов по типу «Эскейп-рум». Пожалуй, лучшая комбинация ингредиентов, необходимых для проведения незабываемого вечера. Отличная идея для Дня рождения или корпоратива!У игры есть один минус: вызывает привыкание. Но лучше все-таки попробовать, как считаете? Узнать все подробности и зарегистрировать свою команду можно на сайте:Tel: +972503080990