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Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров 30.10 03:22   MIGnews.com

Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров

Премьеру очередного фильма популярной франшизы "Терминатор. Тёмные судьбы", которая должна была состояться в Лос-Анджелесе, отменили из-за масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии.

Премьерный показ картины, который должен был состояться 28 октября и собрать на красной дорожке звёзд, сыгравших в фильме, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Paramount.

В заявлении, размещенном на сайте кинокомпании, сообщается о намерении направить еду, предназначенную для приёма, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара.


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