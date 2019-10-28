Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров
Премьеру очередного фильма популярной франшизы "Терминатор. Тёмные судьбы", которая должна была состояться в Лос-Анджелесе, отменили из-за масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии.
Премьерный показ картины, который должен был состояться 28 октября и собрать на красной дорожке звёзд, сыгравших в фильме, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Paramount.
В заявлении, размещенном на сайте кинокомпании, сообщается о намерении направить еду, предназначенную для приёма, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара.