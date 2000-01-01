29.10 15:41 MIGnews.com

Мужчина потерял миллион шекелей, а затем выиграл в лотерею

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Победителем второго приза в лотерее, состоявшейся 19 октября, в размере 1,1 миллиона шекелей, стал отец двоих детей из Ришон-ле-Циона. Билетик обошелся ему в 90 шекелей.История его выигрыша особенно необычна из-за того, что незадолго до победы он стал жертвой мошенничества на работе. Клиент, который должен ему немалую сумму денег, объявил о банкротстве.Победитель сказал, что во время праздничных молитв, особенно в ночь на Хошана Рабба, он молился о том, чтобы выбраться из трудной ситуации, в которой оказался. В киоске, где он покупал лотерейный билетик, мужчина обнаружил, что выиграл точную сумму, которую ему должен был клиент - 1,1 миллиона шекелей.