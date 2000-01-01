Битва за квартиру: детали смерти солиста "Иванушек"
Племянница погибшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Татьяна обвинила его возлюбленную Александру Куцевол в смерти.
С таким заявлением она выступила в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". По словам Яковлевой, Куцевол отключила артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.
"Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она представляла себя гражданской женой. Ее спросили тогда, что делать", — отметила племянница погибшего артиста.
Что примечательно, многие в студии девушке не поверили, обвинив в желании получить наследство. Тем временем, Куцевол объявила, что незадолго до смерти Яковлева вышла за него замуж. Женщина отметила, что брак якобы был зарегистрирован в Сербии. Сейчас Александра претендует на квартиру покойного в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей.
"Александра Куцевол по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из этой квартиры", – заявила в эфире адвокат Романа Радова.
Напомним, что Яковлев умер 29 июня 2017 года в возрасте 48 лет. Это произошло в больнице, куда артист был госпитализирован с двусторонней пневмонией. В составе группы "Иванушки International" он выступал с 1998 по 2013 год.