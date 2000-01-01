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Селион Дион впервые выступит в Израиле | Фото:29.09 08:58   MIGnews.com

Селион Дион впервые выступит в Израиле

Селин Дион впервые выступит в Израиле следующим летом - в Ту-бе Ав.

По сообщению газеты The Times of Israel, певица сыграет концерт 4 августа в парке Айаркон в Тель-Авиве в амфитеатре на 20 000 мест.

"Шана Това, Израиль!" - сказал Дион в видеообращении в четверг, 26 сентября. "Не могу дождаться, когда увижу вас всех в первый раз в Тель-Авиве. Увидимся."

51-летняя Дион продала сотни миллионов альбомов по всему миру, что делает ее одним из самых успешных музыкантов своего поколения. Наиболее известна исполнением заглавной песни в фильме "Титаник"


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