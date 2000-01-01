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Скандал с Бочкаревой: видео про кокаин в трусах | Фото:29.09 20:16   MIGnews.com

Скандал с Бочкаревой: видео про кокаин в трусах

В сети показали сразу два видео с участием российской актрисы, звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой, которая утверждает, что ее не задерживали с наркотиками.

Так, на первом ролике продемонстрировано само задержание звезды правоохранительными органами. В частности, женщина сама призналась полиции, что кокаин прячет в трусах.

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки.. ну, вот этого средства.. наркотического. Кокаин. Здесь, во мне", – сказала Бочкарева.

Позже в МВД прокомментировали задержание актрисы. По словам представителей ведомства, она сильно нервничала и отказалась от освидетельствования. В качестве меры пресечения, по данным СМИ, к женщине применили подписку о невыезде.

Тем временем, сама Бочкарева утверждает, что ролик, обнародованный в сети, является подделкой. Как би там ни было, позже был обнародован еще один ролик изданием Baza.

Уличная камера видеонаблюдения запечатлела момент, как актриса некоторое время стоит на улице, после чего заходит на несколько минут в подъезд. После этого Бочкарева стремительно покидает локацию. Что именно она делала в доме, выясняет следствие. Хотя в сети уже предположили, что там она использовала ту самую купюру и порошок, который прятала в трусах.



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