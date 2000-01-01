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В России умер известный писатель Вячеслав Пьецух | Фото:29.09 18:24   MIGnews.com

В России умер известный писатель Вячеслав Пьецух

В России 29 сентября скончался известный писатель Вячеслав Пьецух в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает информагентство РБК со ссылкой на заявление его жены Ирины Ефимович.

Как уточнила женщина, писатель умер из-за цирроза печени. Похороны состоятся 1 октября в деревне Никифоровское, что в Тверской области.

"Еще десять дней назад мы туда ездили, он был за рулем", — вспомнила Ирина Ефимович.

Как известно, Пьецух родился 18 ноября 1946 года. Он окончил Московский государственный педагогический институт, работал учителем, позже был главным редактором журнала "Дружба народов".

Его произведения печатались в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Знамя", "Октябрь". Он также является автором книг "Новая московская философия", "Искусство существования".


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