29.09 18:24 MIGnews.com
В России умер известный писатель Вячеслав Пьецух
В России 29 сентября скончался известный писатель Вячеслав Пьецух в возрасте 72 лет.
Об этом сообщает информагентство РБК
со ссылкой на заявление его жены Ирины Ефимович.
Как уточнила женщина, писатель умер из-за цирроза печени. Похороны состоятся 1 октября в деревне Никифоровское, что в Тверской области.
"Еще десять дней назад мы туда ездили, он был за рулем", — вспомнила Ирина Ефимович.
Как известно, Пьецух родился 18 ноября 1946 года. Он окончил Московский государственный педагогический институт, работал учителем, позже был главным редактором журнала "Дружба народов".
Его произведения печатались в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Знамя", "Октябрь". Он также является автором книг "Новая московская философия", "Искусство существования".
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