Поздравление Путина с Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин отправил в канцелярию главного раввина РФ Берла Лазара поздравления с Рош ха-Шана.
"Поздравляю вас с новогодним праздником по еврейскому религиозному календарю. Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждая их заботиться о чистоте своих мыслей и действий", – сказано в документе, который был обнародован "Аруц Шева".
Путин отметил, что этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.
"Искренне желаю, чтобы наступающий год принес вам благополучие, счастье и процветание", – резюмировал президент РФ в письме.