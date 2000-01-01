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Поздравление Путина с Рош ха-Шана | Фото:29.09 18:04   MIGnews.com

Поздравление Путина с Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин отправил в канцелярию главного раввина РФ Берла Лазара поздравления с Рош ха-Шана.

"Поздравляю вас с новогодним праздником по еврейскому религиозному календарю. Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждая их заботиться о чистоте своих мыслей и действий", – сказано в документе, который был обнародован "Аруц Шева".

Путин отметил, что этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию.

"Искренне желаю, чтобы наступающий год принес вам благополучие, счастье и процветание", – резюмировал президент РФ в письме.


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