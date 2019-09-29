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В Москве начались протесты в поддержку активистов | Фото:29.09 17:26   MIGnews.com

В Москве начались протесты в поддержку активистов

В Москве 29 сентября стартовала согласованная акция протеста "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела". Согласно данным ГУ МВД России, в мероприятии приняли участие 20 тысяч человек.

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и штабов Навального со стороны правоохранительных органов. Мы можем добиться освобождения не только Павла Устинова, но и всех, кто находится сейчас в заключении вместе с ним. Выйдем выразить свое несогласие с политическими решениями, которые как один штампуют наши суды", – было изначально сказано в анонсе акции.

Люди вышли с плакатами, на которых было написано "Свободу Котову", "Люстрация", "Всех не пересажаете", "Что дальше" и так далее. Ведущими мероприятия стали главред "Медиазоны" Сергей Смирнов и ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.


Активисты вышли с требованием, чтобы власти отпустили задержанных в ходе других несогласованных митингов – Егора Жукова, Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы.





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