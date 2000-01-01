29.09 14:31 MIGnews.com

Раввины Израиля призвали к борьбе с пластиком

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Тридцать раввинов Израиля подписали письмо, призывающее израильтян максимально сократить использование одноразовых пластиковых изделий, начиная с наступающих религиозных праздников.В письме 27-летней студентки Университета Бен-Гуриона Шир Шафран, на которое ссылаются раввины, отмечается, что Израиль является мировым лидером по потреблению одноразового пластика и что 90 процентов пляжного мусора изготовлено из пластика. Пластик "возвращается на наши тарелки в рыбе, соли и даже в воде, которую мы пьем", говорится в письме."Исследования показывают, что мы потребляем в среднем пять граммов пластика каждую неделю, и даже в материнском молоке обнаруживаются мелкие частицы пластика". Израиль является вторым по величине в мире потребителем пластика одноразового использования в мире.Раввины процитировали Мидраша Кохелет Раббу в Екклесиасте 7:13, в котором говорится: "Следи за тем, чтобы ты не портил и не разрушал мой мир; ибо, если ты это сделаешь, некому будет чинить его".