29.09 23:14 MIGnews.com

В супермаркете Окленда несколько часов крутили порнографию

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В воскресенье утром, 29 сентября, покупатели в новозеландском городе Окленд были шокированы ошибкой администрации, когда на рекламном щите в магазине вдруг включилась порнография - в течение нескольких часов.NZ Herald сообщила, что бренд спортивной одежды Asics ошеломил пешеходов, включив на экранах порнографию на несколько часов. По словам представителей, в инциденте виновны хакеры. "Наш магазин на Шортленд-стрит был подвержен кибербатаке", - заявил представитель агентства Reuters по электронной почте в воскресенье."В настоящее время мы изучаем ситуацию и работаем над тем, чтобы в будущем это не повторилось."Полиция сообщила агентству Рейтер, что никаких сообщений о взломе не поступало.