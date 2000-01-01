Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












В Великобритании скоро легализуют марихуану | Фото:30.07 06:27   MIGnews.com

В Великобритании скоро легализуют марихуану

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что вскоре врачи Соединенного Королевства смогут легально назначать лекарственные препараты, полученные из каннабиса.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает "Би-би-си".

По словам Джавида, пациенты с "исключительной клинической необходимостью" будут принимать препараты из каннабиса, который соответствует стандартам безопасности и качества.

Отметим, что поводом для принятия данного решения послужил недавний скандал вокруг страдающего тяжелой формой эпилепсии 12-летнего подростка Билли Колдвелла.

В начале лета полиция конфисковала у родителей мальчика запасы масла конопли. Позже родители доказывали следователям, что именно это средство врачи рекомендовали, чтобы облегчить приступы.

После этого общественность и активисты призвали главу МВД выдать специальное разрешение на использование масла сроком на 20 дней.

"Я принял решение о пересмотре правил использования медицинских препаратов с содержанием каннабиса, - говорится в официальном сообщении Джавида. - Это означает, что они станут доступны по рецептам врачей".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:08
Специалисты Израиля и Хорватии создадут необычного робота
07:04
Израильская армия арестовала директора канала Al-Quds
05:33
NASA показало, каким будет жилье на Марсе
04:34
Ученые рассказали про огромную пользу воды
03:28
Натали Портман сыграет сумасшедшего астронавта NASA
02:36
Неведомый природе "червекрыс" встретил британку на крыльце  
01:32
Во французском городке запретили комаров
00:25
Акула пыталась сожрать пляжников посреди бела дня  
22:43
"Большая двадцатка" усилит борьбу с голодом
21:44
Нетаниягу: Израиль - национальное государство нашего народа
21:24
Заммэра Иерусалима подозревают в коррупции
21:08
Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе
20:51
Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
20:27
В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus