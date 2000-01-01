В Великобритании скоро легализуют марихуану

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что вскоре врачи Соединенного Королевства смогут легально назначать лекарственные препараты, полученные из каннабиса.
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает "Би-би-си".
По словам Джавида, пациенты с "исключительной клинической необходимостью" будут принимать препараты из каннабиса, который соответствует стандартам безопасности и качества.
Отметим, что поводом для принятия данного решения послужил недавний скандал вокруг страдающего тяжелой формой эпилепсии 12-летнего подростка Билли Колдвелла.
В начале лета полиция конфисковала у родителей мальчика запасы масла конопли. Позже родители доказывали следователям, что именно это средство врачи рекомендовали, чтобы облегчить приступы.
После этого общественность и активисты призвали главу МВД выдать специальное разрешение на использование масла сроком на 20 дней.
"Я принял решение о пересмотре правил использования медицинских препаратов с содержанием каннабиса, - говорится в официальном сообщении Джавида. - Это означает, что они станут доступны по рецептам врачей".