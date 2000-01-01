Натали Портман сыграет сумасшедшего астронавта NASA
Знаменитая голливудская актриса Натали Портман изменилась настолько, что даже преданным поклонникам трудно ее узнать. Так звезда сыграет астронавта Люси Колы в фильме "Бледно-голубая точка".
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Daily Mail.
Режиссером фильма стал Ной Хоули.
Сюжет фильма рассказывает о реальной женщине-астронавтке капитане NASA Лизе Новак. Несмотря на брак, женщина заводит роман на стороне со своим коллегой, капитаном Уильямом Офилейном. После возвращения на Землю после космической миссии жизнь ей кажется сказкой, однако впоследствии она узнает, что любовник находится в еще одних отношениях с другой сотрудницей NASA.
Узнав об этом, Новак буквально помешалась на мысли устранить конкурентку, что в итоге привело к ужасным последствиям в духе настоящей шекспировской трагедии. В основу положена концепция о том, что в результате длительного пребывания в космосе человек теряет чувство реальности.
Поклонники в восторге и в шоке от перевоплощения любимой актрисы.
Отметим, что ранее всемирно-известная актриса уже исполнила роль женщины-ученого в триллере "Аннигиляция".
"Бледно-голубая точка" станет режиссерским дебютом для Ноя Хоули. Ранее фильммейкер написал сценарии для сериалов "Фарго" и "Легион".
Компанию 37-летней Натали Портман на съемочной площадке составят Джон Хэмм, Зази Беец, Дэн Стивенс и другие.
Из-за запоздавших съемок проекта дата выхода ленты пока неизвестна.