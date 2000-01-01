Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Во французском городке запретили комаров | Фото: Pixabay30.07 01:32   MIGnews.com

Во французском городке запретили комаров

Власти французской коммуны Бриоле ввели запрет на комаров, на засилье которых начали жаловаться местные жители после вышедшей недавно из берегов местной реки Сарта.

Как сообщает France Info, градоначальник Андрэ Маршан отреагировал на жалобы специальным указом, запрещающий этих кровососущих насекомых.

"Многие жителей останавливали меня, поэтому советник посоветовал мне издать указ против комаров. Таким юмористическим образом я дал местным жителям понять, что я ничего не могу сделать. Большинство из них сочли это забавным", — иронично объяснил он.

Кроме того, Маршан принял и более практические меры и распорядился установить ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада. Поскольку мэрия не может обеспечить каждый дом в коммуне такой ловушкой, то остальным жителям советовали их приобрести самостоятельно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:36
Неведомый природе "червекрыс" встретил британку на крыльце  
00:25
Акула пыталась сожрать пляжников посреди бела дня  
22:43
"Большая двадцатка" усилит борьбу с голодом
21:44
Нетаниягу: Израиль - национальное государство нашего народа
21:24
Заммэра Иерусалима подозревают в коррупции
21:08
Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе
20:51
Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
20:27
В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя
20:13
Аббас встретил Ахед Тамими как героиню
19:41
В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы
19:11
Экс-прокурор США будет тщательно расследовать смерти в Газе
18:55
Кнессет утвердил льготы для строительных кооперативов
18:41
Землетрясение в Индонезии унесло жизни 12 человек
18:14
Саудовская Аравия выразила поддержку палестинцам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus