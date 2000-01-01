30.07 01:32 MIGnews.com

Во французском городке запретили комаров

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Власти французской коммуны Бриоле ввели запрет на комаров, на засилье которых начали жаловаться местные жители после вышедшей недавно из берегов местной реки Сарта.Как сообщает France Info, градоначальник Андрэ Маршан отреагировал на жалобы специальным указом, запрещающий этих кровососущих насекомых."Многие жителей останавливали меня, поэтому советник посоветовал мне издать указ против комаров. Таким юмористическим образом я дал местным жителям понять, что я ничего не могу сделать. Большинство из них сочли это забавным", — иронично объяснил он.Кроме того, Маршан принял и более практические меры и распорядился установить ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада. Поскольку мэрия не может обеспечить каждый дом в коммуне такой ловушкой, то остальным жителям советовали их приобрести самостоятельно.