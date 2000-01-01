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Шварценеггер проехался по лимузину на собственном танке 29.07 15:08   MIGnews.com

Шварценеггер проехался по лимузину на собственном танке

Экс-губернатор штата Калифорния и голливудский актер Арнольд Шварценеггер смял девятиметровый лимузин Lincoln TownCar при помощи принадлежащего ему 46-тонного танка M47 Patton II.

Конечно, никого он при этом не обидел, поскольку действовал в рамках закона – видео уничтожения дорогостоящего авто было снято для телепередачи "Make It", которую выпускает канал CNBS. Вместе с ним в кабине сидел и телеведущий Джей Лено.

В рамках выпуска актер рассказал "биографию" своего танка: они производились в США в 1950-х годах и предназначались для использования в ходе Корейской войны, однако позже начали экспортироваться во многие страны мира, включая Австрию.

Шварценеггер утверждает, во время службы в австрийской армии он управлял именно M47 Patton II.


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