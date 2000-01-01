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Неведомый природе `червекрыс` встретил британку на крыльце 30.07 02:36   MIGnews.com

Неведомый природе "червекрыс" встретил британку на крыльце

Жительница британского города Саутгемптон Бекс Дин обнаружила у себя под крыльцом странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом.

Как выяснили журналисты Daily Mirror, в длину оно было чуть более 10 сантиметров, без видимых ног и головы.

Видео вызвало живую дискуссию в соцсетях. Большинство друзей женщины заявили об отвратительности чудища, допустив, что это инопланетное существо.

Однако, как пишет издание, оно напоминает значительно превышающую в размерах личинку одной из разновидности мух, которые обычно вырастают не больше 3 сантиметров.


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