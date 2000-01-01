29.07 12:51 MIGnews.com

Нагария: Отель ввел ортодоксальный дресс-код из-за харедим

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Израильский сегмент интернета возмутило размещенное в нагарийском отеле Carlton объявление, в котором администрация попросила посетителей не носить открытую одежду в угоду религиозным евреям, которые остановились в гостинице."С 24 июля по 8 августа в отеле будет находиться группа ортодоксальных евреев. Мы просим других гостей носить скромную одежду, включая рубашки с рукавами, а не майки или футболки, и брюки по колено. Это касается как мужчин, так и женщин", - говорится в заявлении.Администрация Carlton также отметила, что в указанный период в шаббат не будет работать отельный спортзал, тогда как на сайте отеля указано, что он работает всю неделю.После публикации в соцсетях данное фото стало вирусным, спровоцировав массу недовольства и обвинений в ограничении прав светского населения. Некоторые из комментаторов утверждают, что отменили бронь номеров, другие сказали, что еще думают над этим."Гаарец" приводит слова одного из менеджеров отеля, который заверил, что "в отеле уважают всех граждан Израиля", никого не ущемляют в правах и просто просили своих посетителей отнестись с пониманием и "уважать чувства других гостей"Стоит отметить, что отель Carlton в Нагарии считается независимым отелем и не входит в сеть Carlton, в которую входят и другие независимые отели.