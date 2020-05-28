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Ролик Галкина о прогулках в Москве набирает просмотров 29.05 10:40   MIGnews.com

Ролик Галкина о прогулках в Москве набирает просмотров

Шоумэн Максим Галкин в Instagram опубликовал ролик, в котором сыграл президента Путина и мэра Собянина, которые обсудили график прогулок, разрешенных в рамках смягчения режима самоизоляции.

"Путин" соглашается практически со всеми предложениями.

Нарушивших правила предлагается штрафовать. "Путин" отмечает, что "план действительно очень продуманный" и подчеркивает, что штраф не должен превышать размер государственных выплат пострадавшим от коронавируса.

"Путин" и "Собянин" пришли к выводу, что режим следует назвать "График, чтобы подышать свободно. Через день".



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