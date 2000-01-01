30.05 06:50 MIGnews.com

Ким Чен Ын приравнял секс между подростками к госизмене

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сравнил секс между подростками с государственной изменой, потому что он "помогает врагам разрушать общество".Об этом сообщает Radio Free Asia."Безнравственность школьников и студентов вызвана влиянием капиталистического образа жизни, распространением электронных средств массовой информации, а также поставляемой из соседнего Китая порнографией. И это становится проблемой", — заявил Ким Чен Ын.Власти КНДР приказали школам проверять телефоны подростков на наличие "запрещенных" материалов и посещений нежелательных сайтов.В свою очередь, те, у кого таковые найдутся, а также их родители и учителя, будут сурово наказаны.