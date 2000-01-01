30.05 03:43 MIGnews.com

У Бритни Спирс вышла новая песня впервые за четыре года

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Американская поп-звезда Бритни Спирс выпустила новый сингл спустя четыре года молчания.Песня получила название Mood Ring и была написана в 2016 году для девятого студийного альбома артистки Glory.Об этом сообщает издание Vulture.До выпуска в сеть, композицию можно было услышать только на японской расширенной версии пластинки.39-летняя певица поблагодарила фанатов за поддержку и терпение, посветив выходу композиции пост в Instagram и Twitter.