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У Бритни Спирс вышла новая песня впервые за четыре года | Фото:30.05 03:43   MIGnews.com

У Бритни Спирс вышла новая песня впервые за четыре года

Американская поп-звезда Бритни Спирс выпустила новый сингл спустя четыре года молчания.

Песня получила название Mood Ring и была написана в 2016 году для девятого студийного альбома артистки Glory.

Об этом сообщает издание Vulture.

До выпуска в сеть, композицию можно было услышать только на японской расширенной версии пластинки.

39-летняя певица поблагодарила фанатов за поддержку и терпение, посветив выходу композиции пост в Instagram и Twitter.




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