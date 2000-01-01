30.05 03:43 MIGnews.com
У Бритни Спирс вышла новая песня впервые за четыре года
Американская поп-звезда Бритни Спирс выпустила новый сингл спустя четыре года молчания.
Песня получила название Mood Ring и была написана в 2016 году для девятого студийного альбома артистки Glory.
Об этом сообщает издание Vulture.
До выпуска в сеть, композицию можно было услышать только на японской расширенной версии пластинки.
39-летняя певица поблагодарила фанатов за поддержку и терпение, посветив выходу композиции пост в Instagram и Twitter.
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