29.05 14:25 MIGnews.com

Пляжи Кинерета переполнены: около 35 000 посетителей

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Все 15 пляжей на озере Кинерет достигли своей полной вместимости, что, по оценкам, составляет около 35 000 человек.Об этом сообщают местные власти в пятницу, 29 мая.В заявлении говорится, что власти "попросили общественность не посещать зоны для купания".Напомним, что в субботу, 23 мая, несколько пляжей на озере Кинерет вынуждены были закрыться, достигнув своей пропускной способности.Власти Кинерета заявили, что десятки тысяч израильтян пришли на пляжи в субботу, в связи с чем некоторые из них были вынуждены закрываться в соответствии с правилами Министерства здравоохранения.