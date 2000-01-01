Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Пляжи Кинерета переполнены: около 35 000 посетителей | Фото:29.05 14:25   MIGnews.com

Пляжи Кинерета переполнены: около 35 000 посетителей

Все 15 пляжей на озере Кинерет достигли своей полной вместимости, что, по оценкам, составляет около 35 000 человек.

Об этом сообщают местные власти в пятницу, 29 мая.

В заявлении говорится, что власти "попросили общественность не посещать зоны для купания".

Напомним, что в субботу, 23 мая, несколько пляжей на озере Кинерет вынуждены были закрыться, достигнув своей пропускной способности.

Власти Кинерета заявили, что десятки тысяч израильтян пришли на пляжи в субботу, в связи с чем некоторые из них были вынуждены закрываться в соответствии с правилами Министерства здравоохранения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:13
Противостояние Китая и США вредит миру
13:38
Ливан: Закон об амнистии и отказ от банковской тайны
13:30
Швейцария: секс-работницы вернутся на работу в перчатках
13:30
Собянин: санограничения сохранятся до получения вакцины
12:48
Минздрав обсудит меры для предотвращения новой вспышки
12:26
Хизбалла соглашается на помощь МВФ
12:07
Хадера: у двух медсестер обнаружен коронавирус
11:50
СОVID-19 погубил режиссера Гаспарова - муж актрисы Вавиловой
11:41
Вспышка коронавируса в детском саду южного Тель-Авива
10:40
Ролик Галкина о прогулках в Москве набирает просмотров  
10:40
Солнечный свет инактивирует COVID-19
10:13
Израильтянка Галь Гадот сыграет кинозвезду Хеди Ламарр
09:43
Тель-Авив: групповая драка в клубе, двое искалечены
09:16
Цукерберг критикует Twitter за значок фейка в посте Трампа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  