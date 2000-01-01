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Исповедь мальчика по вызову как заработать 8000 за ночь | Фото:29.05 13:35   MIGnews.com

Исповедь мальчика по вызову как заработать 8000 за ночь

29-летний бывший персональный тренер Алекс живёт в Сиднее и занимается особым видом эскорта – мужским. Его клиентки – как матери-одиночки и деловые дамы, так и девушки в возрасте 18-ти лет, которые хотят потерять девственность. Он расскажет, почему его клиенты предпочитают платить за секс.

Мужчина рассказывает Daily Mail Australia, что к нему обращаются женщины из разных слоёв общества. Его график расписан на неделю вперёд. Всего он принимает до трёх клиенток в рабочую неделю. Женщины, которые пользуются его услугами, аргументируют это тем, что у них есть много свободного времени и они часто разочарованы своими партнёрами в сексуальном плане.

Он может заработать до £8,000 за оказание своих услуг. Также бывали случаи, когда Алекс получал чаевые от мужей женщин, с которыми у него был секс. «Однажды я получил чаевые в размере $1,000 от мужа, который хотел, чтобы я занимался сексом с его женой. Они оба казались очень довольными моим выступлением и опытом», - рассказывает мальчик по вызову.

Иногда к нему поступают странные предложения от «побыть бойфрендом на час» до ролевой игры «50 оттенков серого».
В рамках своей работы Алекс подтвердил, что политика компании заключается исключительно в безопасном сексе. Он признался, что каждые три месяца проходит проверку на инфекции, передающиеся половым путем.

Алекс надеется, что его рассказ покажет с другой стороны услуги эскорта и снимет клеймо, окружающее эскорт. Он полагает, что люди, которые так считают, - это мужчины и женщины, у которых был ужасный сексуальный опыт.


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