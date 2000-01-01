30.05 01:22 MIGnews.com

Продолжительность жизни зависит от атмосферы на работе

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Наблюдение за 820 мужчинами и женщинами показало, что те из них, кто придерживался хороших отношений с коллегами по работе, имел существенно более низкий риск смертности, чем те, кто постоянно находился в состоянии конфликтов. При этом самая значительная связь между отношениями на работе и смертностью была зафиксирована у людей в возрастной группе между 38 и 43 годами.Такие данные содержатся в журнале Американской психологической ассоциации, который публикует результаты исследования, проведенного учеными из Университета Тель-Авива в Израиле. Наблюдение за здоровьем людей и их рабочими отношениями продолжались в период с 1988 по 2008 год, так что у исследователей было время выяснить последствия конфликтов на работе.Среди главных факторов, способствующих нормализации отношений с коллегами, ученые отмечают склонность людей помогать в решение проблем других, а также общую дружелюбие. На продолжительность жизни мужчин положительно влияли такие качества, как способность к контролю и принятия решений. А вот у женщин эта жесткость, наоборот, приводила к противоположному результату, увеличивая риск смертности.Примерно треть участников исследования были женщинами, 80% состояли в браке и имели детей, а у 45% было, по крайней мере, 12 лет формального образования. Впрочем, по большому счету ученые нашли еще одну узко специализированное подтверждение давно известного факта того что если человек испытывает меньше стрессов и конфликтов где бы то ни было, он живет дольше.