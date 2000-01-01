29.05 18:33 MIGnews.com

Без мяса и молока: Непросто быть веганом в Израиле

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Уже много лет в Израиле растет число приверженцев вегетарианства и веганства. Если вы не уверены в определениях, то вегетарианство — это образ жизни, отличающийся тем, что исключается из употребления в пищу плоть любых животных (в том числе рыбы и морепродуктов). Веганство является наиболее строгой формой вегетарианства, людей, следующих принципам веганства, принято называть веганами. Веганы воздерживаются от употребления в пищу всех продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока, молочных продуктов и мёда.Сегодня в Израиле на прилавках магазинов можно найти почти 3 тысяч наименований производства 215 компаний, на которых стоит знак некоммерческой организации «Vegan Friendly». По данным организации, всего два года назад таких наименование было не более тысячи, сегодня уже 500 ресторанов и закусочных по сравнению с 200 два года назад предлагают блюда для вегетарианцев и веганов. Наиболее крупные компании считаются необходимым стать частью тренда. Компания «Осем» удалила яичный белок из части продукции, компания «Хелманс», производитель майонеза, представила майонез без яиц ина растительном масле.Несмотря на постоянно растущий интерес к вегетарианству и веганству, подобного образа жизни придерживается незначительное количество израильтян. По неофициальным данным, веганами считают себя 3%-5% израильтян, вегетарианцами — 5%-6%. Другими словами, не более 10% населения. Вместе с этим, бросается в глаза интерес молодежи. Согласно проведенным исследованиям, почти 18 молодых людей в возрасте 14-18 лет причисляют себя к вегетарианцам или веганам. Стоит отметить и успех инициативы «Понедельник без мяса» бывшей ведущей центральных выпусков новостей Мики Хаймович, которую поддерживают уже более 300 тысяч израильтян.Ограниченный рынок с небольшим количеством потребителей накладывает свой отпечаток на разнообразие и цены: в Израиле достаточно скудный выбор товаров для вегетарианцев и веганов по относительно высоким ценам. Многие решают эту проблему просто: увеличение потребления овощей, фруктов и бобовых наряду с отказом от мяса помогают компенсировать высокую стоимость готовых продуктов и орехов). Как утверждают в «Vegan Friendly», Израиль отстает от стран Европы как минимум на 30 лет в предложении товаров для вегетарианцев и веганов. Особенно это ощущается в категории заменителей мяса.Что касается цен, они все еще значительно выше аналогичных цен в мире. Но борьба с дороговизной жизни ощущается и здесь, и, к примеру, желтый сыр для веганов, стоивший 26-27 шекелей за 200 грамм четыре года назад, сегодня стоит 19 шекелей. Сегодня в Израиле порядка 300 тысяч веганов и нет никаких сомнений, что вместе с развитием тренда рынок продуктов питание будет вынужден перестроиться как с точки зрения разнообразия, так и с точки зрения цен.