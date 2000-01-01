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Ученые посчитали вес всех людей на планете | Фото: Thinkstock30.05 02:34   MIGnews.com

Ученые посчитали вес всех людей на планете

Британские ученые посчитали, какова суммарная масса всего населения Земли с учетом распределения веса между людьми разной весовой категории – от самых худых до самых полных.

По версии ученых, вес всех людей составляет примерно 287 миллионов тонн. Такую сумму получили ученые из Лондонской школы гигиены на основе данных Всемирной Организации Здравоохранения. Вес среднестатистического человека составляет 62 килограмма, без учета его пола.

Однако ученые учитывали все особенности стран. К примеру, средний житель Северной Америки весит более 80 килограмм, в то время как среднестатистический азиат – около 60. Ученые таким исследованием пытаются привлечь внимание к проблеме ожирения среди людей разного возраста, особенно среди детей.

Если бы каждый человек весил как среднестатистический житель США, то Земля стала бы тяжелее на 58 миллионов тонн, так как 70% населения страны имеет лишний вес.
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