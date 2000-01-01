29.05 05:29 MIGnews.com

Burger King попал в немилость бельгийскому королю

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Королевская семья в Бельгии выступила с резкой критикой рекламной кампании сети фастфудов Burger King и сочла ее оскорбляющей честь и достоинство короля Филиппа, сообщает телерадиовещательная компания BBC.Компания, которая в скором времени начнет работать в стране, использовала для привлечения внимания имя бельгийского монарха. На специально созданном сайте пользователям предлагают выбрать того, "кто будет править в Бельгии", — король Филипп или "король бургеров". При этом пользователю объясняют, что настоящий король в отличие от вымышленного персонажа Burger King не приготовит ему еду.Если пользователь выбирает Филиппа, то система дважды уточняет, уверен ли клиент в своем выборе, подчеркивая, что настоящий король "не будет готовить вам картофель фри".Монаршая семья такой креатив сочла неуместным и резко его осудила."Мы не одобряем такой подход. Так как это используется в коммерческих целях, мы не даем своего разрешения", — заявил представитель королевской семьи Пьер Эммануэль де Бо.Вместе с тем отмечается, что компания Burger King пока не получала никаких уведомлений от королевской семьи.