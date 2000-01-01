29.04 09:41 MIGnews.com

Знакомьтесь Тель-Изреэль

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Тель-Изреэль является одним из лучших мест для отдыха на природе в любой сезон. Здесь вы всегда сможете насладиться чудесными видами и удивительной атмосферой спокойствия, исходящей от Изреэльской долины.Хотя дорога не выглядит особенно впечатляюще, но, когда вы припарковали машину на небольшой автостоянке в тени сосновой рощи и подошли к вершине крутого базальтового склона с видом на горы Назарета, Гиват ха-Море и Гильбоа, картина совершенно меняется: внизу, меж гор и холмов, раскинулись поля долины, простирающиеся до ручья Нахаль-Харод, который спускается вниз к Иордану.В Тель-Изреэле в библейские времена располагался один из самых важных городов Израильского царства. Прекрасный источник у подножия холма был свидетелем подготовки царя Саула к его последней битве на горе Гильбоа. Намного позже, во время Войны за Независимость, здесь шли ожесточенные сражения, ведь этот холм был ключом к контролю над всей Изреэльской долиной.Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) позаботился о туристах, прибывающих в это место. Здесь построена парковка и благоустроенная смотровая площадка, с местами и столиками для пикника и дорожкой, доступной для инвалидных колясок.