30.04 01:37 MIGnews.com

Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз вновь вместе?

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На днях в центре Лос-Анджелеа состоялся грандиозный показ новой коллекции бренда Libertine. Светское событие посетили десятки знаменитостей, среди которых – танцовщица и звезда бурлеск-шоу Дита фон Тиз, которая пришла на мероприятие со знаменитым певцом Мэрилином Мэнсоном.На светское событие экс-супруги выбрали одежду в одном стиле, что напоминало выход двух влюбленных. 50-летний Мэрилин Мэнсон предстал перед камерами в черном пиджаке с надписями и стразами и черных брюках. Стильные очки и бордовая помада завершили образ рокера.А вот Дита фон Тиз, как всегда, продемонстрировала свою женственность. На показ коллекции она надела черное платье, украшенное цветочной вышивкой, и босоножках. Дита фон Тиз взяла клатч и сделала макияж с акцентом на красные губы, что выглядело очень эффектно.