Таиланд готовится к роскошной коронации короля Рамы Х

Торжество происходило всего за несколько дней до того, как в королевстве Таиланд состоится роскошная коронация 66-летнего короля Рамы Х.
По данным Reuters, общую стоимость коронации оценивают в один млрд батов (31,2 млн долларов).
Праздничная церемония пройдет 4-6 мая, сейчас идут репетиции первой за почти 70 лет коронации в стране.
Как известно, Вачиралонгкорн стал конституционным монархом после смерти своего отца – короля Пумипона Адульядета. Монарх, обожаемый народом, ушел из жизни в октябре 2016 года после 70 лет правления.
Источники отмечают, что коронация пройдет спустя почти 2,5 года после восшествия на престол Рамы X. Мероприятие следует за трауром по отцу, чьи грандиозные похороны прошли через год после его смерти.
Официальная коронация будет представлять собой смесь буддийских религиозных церемоний и индуистских браминских ритуалов. Король будет коронован 4 мая, а 6 мая, которое объявили национальным праздником, он встретится с тайскими и иностранными чиновниками.